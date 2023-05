Sinistra Italiana presenta la sua proposta

"Tetto massimo di 18 alunni per classe, estensione dell’obbligo scolastico a 18 anni, nidi e scuole dell’infanzia gratuiti, istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale, fondo per le gite scolastiche gratuite". Questi i pilastri sui quali è costruita "Promossa", la prima proposta di legge sulla scuola depositata in Parlamento da Sinistra Italiana, in alleanza con Europa Verde. E sarà presentata a Macerata stasera, alle 21, nei locali di via Verdi al civico 10A. Interverranno: Peppino Buondonno (responsabile scuola e università della segreteria nazionale di Sinistra Italiana), Marzia Battellini (architetta, insegnante e attivista di Civico 22 Tolentino), Ivan Di Pierro (segretario generale Flc Cgil Macerata), Laura Lautizi (psicologa e insegnante di scuola elementare), Leonardo Piergentili (studente di Scienze politiche, membro del coordinamento provinciale di Sinistra Italiana).