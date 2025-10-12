Sirene spiegate in piazza. È festa per la Croce Verde

Le sirene delle ambulanze della Croce Verde di Civitanova hanno dato il benvenuto al nuovo mezzo donato dal Banco Marchigiano. Un momento suggestivo quello di ieri in piazza XX Settembre, animato da quindici ambulanze, due mezzi storici, un Fiat Ducato del 1990 e un Citroen XM del 1999, e i mezzi dei vigili del fuoco. Alla cerimonia hanno partecupato il presidente della Croce Verde Cesare Bartolucci, e per il Banco Marchigiano il presidente Sandro Palombini, il direttore generale Massimo Tombolini, il vice presidente Marco Bindelli, l’esponente del collegio sindacale Stefano Torresi, e poi il sindaco Fabrizio Ciarapica, i vertici delle forze dell’ordine, Giovanna Paolone, vedova del maresciallo Piermanni, l’ingegnere Pierpaolo Patrizietti, ex comandante dei vigili del fuoco di Macerata, e tantissimi i militi volontari che costituiscono l’anima della Croce Verde.

"Una bellissima cerimonia – ha commentato il presidente della Croce Verde Bartolucci – per suggellare l’ennesimo dono da parte del Banco Marchigiano alla Croce Verde. Tra il sodalizio e l’Istituto di credito esiste un rapporto lunghissimo, che risale agli anni Cinquanta. Non potrò mai dimenticare quando il Banco Marchigiano salvò dal fallimento la Croce Verde nel 2015, con la concessione di un mutuo. Ma questo istituto è stato sempre vicino al nostro sodalizio e dunque vicino ai bisogni di chi si trova in una situazione di fragilità: tante, infatti, nei decenni sono state le donazioni di ambulanze per il soccorso. E per questo ringrazio davvero di cuore il presidente Sandro Palombini, il vice Marco Bindelli, tutto il consiglio di amministrazione, il direttore generale Massimo Tombolini e il presidente del collegio dei revisori dei conti Stefano Torresi".

Il nuovo mezzo, un Fiat Ducato 2200 adeguatamente mutato in mezzo di soccorso dalla carrozzeria Maf di Pistoia, è stato benedetto da don Mario Colabianchi, e ora entrerà subito in azione e andrà ad ampliare il parco mezzi del sodalizio cittadino, pronto a intervenire in aiuto alla cittadinanza ed alle persone in difficoltà.

"Siamo orgogliosi di essere da sempre accanto alla Croce Verde, un’associazione con valori autentici e che davvero fa moltissimo per i civitanovesi e per i cittadini del territorio limitrofo – ha detto Palombini –. La Croce Verde merita amicizia e supporto". Una donazione, quella del Banco, quantificabile attorno a 100mila euro, "ma quando le persone vere e autentiche della Croce Verde ci chiamano – ha continuato il presidente dell’istituto di credito – noi non possiamo tirarci indietro. Il mezzo donato garantirà assistenza e trasporti, contribuendo in modo concreto al supporto di tutta la comunità civitanovese". "

Il dono del Banco Marchigiano – ha concluso il sindaco Fabrizio Ciarapica – è un atto concreto e prezioso, che porta aiuto e sostegno a chi ne ha bisogno".

La cerimonia è stata colorata dalle divise arancione di tantissimi volontari, che con la loro dedizione e competenza svolgono ogni giorno un servizio vitale per Civitanova e i paesi vicini.

Chiara Marinelli