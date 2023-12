Siringhe vicino allo sgambatoio

Un pacchetto di sigarette vuoto con accanto tre siringhe: è quanto è stato rinvenuto da un giovane recanatese vicino allo sgambatoio, nello spazio adiacente all’area camper e al parcheggio dei pullman turistici. L’uomo racconta che stava a passeggio con il suo cane quando lo sguardo è caduto su quanto di insolito e pericoloso era stato lasciato a terra da chi, prima di lui, ha frequentato la zona. La cosa strana è che quest’area è anche adeguatamente illuminata, quindi poco adatta per tossicodipendenti che volessero nascondersi a meno che non si tratta di siringhe utilizzate per scopi terapeutici.

I residenti, d’altra parte, non lamentano la presenza, nelle ore serali o notturne, di particolari assembramenti di estranei né di schiamazzi, anche se c’è chi si augura che una pattuglia dei Carabinieri o della Polizia locale di servizio ogni tanto faccia un giretto da quelle parti, soprattutto dopo quanto è stato rinvenuto. Gli aghi erano senza cappuccio protettivo per cui costituivano un pericolo per chi, persona o animale, inavvertitamente si fosse punto, dato che lo sgambatoio è molto frequentato in qualsiasi ora del giorno. Qualcuno, nel frattempo, si è preoccupato di rimuovere le tre siringhe. Non si esclude neppure che possa essere stato anche qualcuno non del posto che, prima di lasciare la città, si è liberato di queste siringhe.