Siro e il mistero delle sue impronte: vale la pena ascoltare gli esperti

Un viaggio per scoprire

chi viveva qui prima di noi,

e per capire come una scoperta scientifica possa essere rappresentata così da far rivivere una creatura del trapassato remoto.

Se ne parlerà domani alle

17.30 nell’oratorio della chiesa Santa Madre di Dio, in via Capuzi, nell’incontro che

avrà come protagonista

Siro, il rettile marino vissuto

nel mesozoico, le cui orme sono state ritrovate sul monte Conero.

A presentare il volume dedicato a questa scoperta sarà il suo autore, l’archeologo Luca Natali, che parlerà

proprio di come sia avvenuto

il ritrovamento delle

impronte lasciate dal rettile preistorico. Interverranno poi Giuseppe Leonardi, icnologo dei vertebrati, conservatore onorario del Museo delle scienze di Trento, sul tema

"Le basi scientifiche di una scoperta", Marco Astracedi, illustratore scientifico, su "Raffigurare Siro: dalle orme alle forme", il designer Francesco Saverio

Giovagnoli, sul tema "Il lavoro di assemblaggio e composizione grafica del testo".

Coordina l’incontro Giorgio Iacobone, presidente della sezione maceratese dell’Associazione nazionale polizia di Stato, organizzatrice dell’appuntamento con l’Associazione nazionale San Paolo Italia. Parteciperà

all’avvenimento anche il coro della parrocchia Santa Madre di Dio, con canti inneggianti al Creato. Un evento che vale davvero la pena seguire.