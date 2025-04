"Sisma, accolli insostenibili per ricostruire"

Mentre L’Aquila continua a godersi una copertura totale dei danni, i territori del sisma 2016 vengono abbandonati a se stessi, costretti a pagare di tasca propria. L’ultima modifica normativa? Una presa in giro bella e buona che lascia le famiglie con l’amaro in bocca e il portafoglio vuoto. Così l’ingegnere di Camerino Roberto Di Girolamo, da tempo in prima linea per le problematiche della ricostruzione, denuncia "la disparità attuata dalla conversione del decreto legge dell’8 agosto 2024, un provvedimento vergognosamente varato mentre l’Italia era distratta dalle vacanze estive, quando l’attenzione pubblica è al minimo".

Ovvero la norma che prevede un contributo integrativo da 380 milioni, destinato a coprire le spese dei cittadini de L’Aquila e dei borghi abruzzesi colpiti dal terremoto 2009. Di Girolamo evidenzia come i contributi previsti per il cratere 2016 siano insufficienti. "Il 75,23% degli interventi di ricostruzione richiede un significativo accollo economico da parte dei proprietari – afferma –. Solo una minoranza delle famiglie colpite dal sisma riesce a completare i lavori senza dover sostenere costi aggiuntivi. La situazione è particolarmente drammatica per gli edifici più danneggiati, quelli classificati con livello operativo L4 che necessitano di demolizione e ricostruzione. In questa categoria, che rappresenta il 36,38% del totale degli interventi, l’84,91% dei proprietari deve mettere mano al portafoglio per cifre che raggiungono in media il 22-25% del costo totale, con punte fino al 45%. La recente modifica normativa, presentata come soluzione al problema, si rivela essere nient’altro che un palliativo inefficace: un misero aumento del 5% per i danni gravissimi (demolizione e ricostruzione); un ridicolo 3% in più per la riparazione dei danni meno gravi; maggiorazioni che, nella sostanza, sono solo uno specchietto per le allodole". Mentre a L’Aquila "tutto è coperto", nei territori colpiti dal sisma del 2016 i cittadini devono accollarsi spese insostenibili.

"Dov’è la Regione – chiede allora Di Girolamo – mentre i suoi cittadini vengono trattati come figli di un dio minore? Il diritto al ripristino dell’abitazione danneggiata dovrebbe essere garantito integralmente a tutti, non solo ad alcuni. Invece, assistiamo a una ricostruzione a due velocità, dove la geografia (o il peso politico) determina il livello di supporto che si riceve dallo Stato. È tempo che i rappresentanti politici di tutti i territori colpiti si facciano sentire con forza, pretendendo parità di trattamento e risorse adeguate. Non bastano le briciole, non bastano i palliativi. Servono contributi che coprano realmente i costi della ricostruzione, per tutti. Senza distinzioni, senza discriminazioni. La pazienza è finita".