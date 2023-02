"Sisma, aiuti per le famiglie in Turchia e Siria"

di Giorgio Giannaccini

Negli ultimi due giorni, gli angeli dell’associazione umanitaria Porto Recanati Solidale hanno fatto recapitare diversi aiuti alimentari a circa una ventina di famiglie tra la Turchia e la Siria, colpite dal tragico terremoto che ha causato decine di migliaia di vittime. Ma non solo, perché i volontari stanno raccogliendo altri soldi sempre per fornire ulteriori viveri, con l’intenzione poi di recarsi là (a fine mese) per prestare soccorso. A darne notizia è il presidente di Porto Recanati Solidale, Giampiero Cappetti, che insieme ai suoi soci si è più volte recato a Kilis, a partire dal 2016, per aiutare i profughi del confine turco-siriano. "Nell’immediato abbiamo destinato 800 euro che il nostro sodalizio aveva già a disposizione, per dare una mano a quella povera gente – spiega Cappetti –. Questo è stato possibile grazie al nostro amico Mehmet Dundar Akbas, per tutti noi più semplicemente ‘Mimmo’, che è la nostra guida quando ci rechiamo tra la Turchia e la Siria. Nei giorni scorsi abbiamo trasferito i soldi a lui, che si è occupato di comprare ciò che serviva come riso, latte e zucchero, ma anche cucine da campeggio e bombole a gas. Infatti, intere città sono andate distrutte e moltissimi non hanno più una casa, trovandosi adesso a vivere o in tende oppure in macchina. Così, domenica e oggi (ieri, ndr) – racconta ancora Cappetti – Mimmo ha distribuito quei beni a circa una ventina di famiglie. Intanto abbiamo aperto una raccolta fondi sempre per tale emergenza, tant’è che diversi cittadini con bonifici e paypal hanno mandato delle donazioni: in appena quattro giorni, siamo arrivati a oltre 2mila euro e probabilmente a breve la somma crescerà. Anche in questo caso, i soldi li trasferiremo a Mimmo che provvederà e farà recapitare a queste famiglie aiuti e viveri". Però, Cappetti ha in mente ulteriori iniziative per dare supporto alla popolazione sopravvissuta al terremoto. "La nostra intenzione è di recarci lì tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo – aggiunge Cappetti –, ma questo dipenderà anche da altri fattori. Ad esempio, ora la Turchia ha bloccato l’ingresso alle persone non autorizzate. Comunque, stiamo attendendo di capire quali beni e prodotti saranno necessari per aiutare quella gente, e solo dopo procederemo con una raccolta di materiale. Successivamente, assieme a un’associazione amica di Novara, organizzeremo la consegna di quei prodotti attraverso dei camion".