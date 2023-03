Sisma al confine turco-siriano, l’aiuto di Porto Recanati Solidale

Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione Porto Recanati Solidale si sono mossi per aiutare una famiglia nel confine turco-siriano, che a causa del terremoto è rimasta senza casa. Così, tramite il loro referente sul territorio, Mehmet Dundar Akbas, per tutti Mimmo, hanno trovato una nuova sistemazione per la famigliola, oltre ad aver consegnato cibo e carbone. "Una delle famiglie che seguiamo da quando sono arrivati a Kilis abitava in una vecchia casa che è stata dichiarata inagibile – ha scritto l’associazione portorecanatese sulla propria pagina Facebook –. Da allora si erano sistemati in una tenda di fortuna pur di stare riparati in qualche modo. Oggi come oggi trovare un alloggio a Kilis è praticamente impossibile per cui ci siamo rivolti a Mimmo, il nostro referente sul posto, per cercare una soluzione. Ora quello che vedete è il loro nuovo riparo. Non è di certo una reggia ma se guardate i loro volti capirete che per loro lo è. Non sarà di certo il nostro unico intervento".