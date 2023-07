Sisma, Borgo Nazario Sauro e centro "D’Acquisto": quasi 350mila euro a Matelica per gli interventi

L’Usr ha da poco pubblicato quattro decreti legati al Piano nazionale complementare al Pnrr. L’importo più cospicuo riguarda Matelica, dove l’Ufficio speciale ricostruzione ha liquidato 348.000 euro (pari al 30% del totale, cioè 1.160.000 euro) per la rigenerazione urbana dell’area di Borgo Nazario Sauro e per la riqualificazione del centro sportivo "Salvo D’Acquisto". Sta avanzando anche il cantiere su piazzale Corte e vie limitrofe, che prevede il miglioramento dell’accessibilità nonché l’implementazione dell’arredo urbano, finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla rivitalizzazione del capoluogo di Cessapalombo; un’opera da 795.000 euro per cui l’Usr ha liquidato 238.500 euro. A Sefro invece è in programma la riqualificazione dell’area attrezzata per il gioco e lo sport "Enrico Fracassini", comprensiva di pista di pattinaggio e giardini pubblici; qui l’importo liquidato è di 199.500 euro su un totale di 665.000 euro. Infine il progetto di rigenerazione dello spazio urbano a Fiuminata: da via Beniamino Gigli, principale strada d’accesso al centro, per arrivare fino a piazza della Vittoria, costeggiando il Parco del Monumento ai Caduti, le principali vie del centro fino al municipio, per proseguire fino al parco della Villa Comunale, progetto da 560.000 euro per cui è stata anticipata una cifra di 168.000 euro.

l. g.