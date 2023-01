Sisma, centri di ricerca e alta formazione: sei laboratori a Camerino

Con la concessione del finanziamento di 62 milioni previsti dal Piano nazionale complementare sisma può partire, nel pieno rispetto del cronoprogramma, la realizzazione dei quattro Centri di ricerca e alta formazione nei territori colpiti dal sisma. Il via libera nei giorni scorsi, dopo la firma delle convenzioni con l’ormai ex commissario Legnini e i rettori delle quattro università capofila dei Centri di ricerca, tra cui Claudio Pettinari per Unicam. A Camerino sorgerà il Centro internazionale per la ricerca sulle scienze e tecniche della ricostruzione fisica, economica e sociale, con l’acronimo Stric. Città-simbolo del sisma, è stata scelta come sede principale del centro, che ospiterà sei laboratori all’avanguardia; un polo distaccato sarà ospitato negli ambienti sotterranei del Gran Sasso Science Institute all’Aquila. Nel laboratorio dedicato alla sperimentazione sulle costruzioni saranno in dotazione due tavole vibranti, che renderanno possibili test sismici anche su strutture a scala reale. Invece il laboratorio per gli studi di tettonofisica sarà unico nel suo genere in Italia e si occuperà di valutazione della pericolosità nei casi di terremoto, vulcani, frane e alluvioni. Una sezione sarà sul monitoraggio dei fenomeni sismici, approfondendo lo studio dei precursori che nel futuro potrebbero rendere possibile un’allerta anticipata delle scosse. Un altro laboratorio svilupperà strumenti per l’elaborazione dati, un altro ancora la caratterizzazione chimico-fisica avanzata dei materiali. Poi il laboratorio umanistico multidisciplinare per la resilienza e infine il laboratorio per l’enforcement (il rinforzo) delle politiche di mitigazione e gestione dei disastri.