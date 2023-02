Sisma: chiude l’area 2 del villaggio container

di Lucia Gentili

"Oggi chiude l’area 2 del villaggio container. Dopo la chiusura dell’area 3 a gennaio, resta solo l’area 1, dove abita ancora una cinquantina di persone". L’assessore alla ricostruzione di Tolentino Flavia Giombetti annuncia un nuovo step. La giunta inoltre ha aggiornato le norme comportamentali per gli ospiti rimasti, delle "disposizioni per la vita comunitaria nei moduli", in previsione della totale dismissione dell’area. "Lo smantellamento è progressivo – spiega Giombetti –, non si può fare dalla sera alla mattina ma intanto abbiamo chiuso due aree. Per un’altra decina di residenti aventi diritto abbiamo trovato delle soluzioni abitative. Tra coloro che si trovano nell’area 1 pochissimi rientrano fra gli aventi diritto (non terremotati o terremotati che alla scadenza per il rinnovo di Cas e Sae non hanno presentato domanda). Ci stiamo attivando per vendere i moduli (solo una parte resterà, a servizio della Protezione civile). E anche per fare in modo che i non aventi diritto, come ribadito più volte, inizino a contribuire alle spese con il pagamento di una quota parte". Ecco alcune delle "norme di convivenza e di utilizzo della struttura" per chi risiede nei container, riadeguate dall’assessore in collaborazione con gli uffici ragioneria, sisma e protezione civile. Si ricorda ai residenti di impegnarsi a "tenere corretti rapporti relazionali con tutti gli altri assegnatari, mantenere i moduli in ordine e puliti". E ancora, a "non portare e utilizzare all’interno dei moduli apparecchi a gas o elettrici che possano creare pericolo d’incendio (stufe, forni, scalda vivande, fornelli)". Bisogna "consentire al personale incaricato dal Comune, con formale provvedimento del sindaco, di accedere al modulo per verificare lo stato igienico e la tenuta in ordine del modulo". Gli abitanti sono tenuti "a evitare urla e schiamazzi in qualsiasi ora della giornata e soprattutto nelle ore del riposo, ovvero dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 21 alle 8; a consumare i cibi solo nella sala refettorio e a riporre qualsiasi rifiuto negli appositi contenitori; non possono tenere animali domestici di qualsiasi taglia". "Coloro che violano le norme sono obbligati a lasciare il villaggio container. Il destinatario del provvedimento dovrà trovare autonomamente una nuova collocazione – si legge nel testo –. Al termine del periodo di permanenza, gli occupanti si impegnano a riconsegnare le chiavi del modulo all’incaricato dal Comune".