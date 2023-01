Sisma, Confartigianato "benedice" la nomina di Castelli a commissario

"Conosciamo bene le doti di Guido Castelli e abbiamo avuto modo di collaborare con lui in tante occasioni. Ne abbiamo apprezzato le qualità, la grande conoscenza della macchina normativa e il pragmatismo con cui ha affrontato ogni tipo di questione, cercando sempre un dialogo costruttivo". È il commento del presidente Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo Enzo Mengoni e dei vicepresidenti Lorenzo Totò e Natascia Troli sulla nomina del senatore Guido Castelli a commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma. "Il suo operato è sempre stato caratterizzato da un ascolto sincero, che ha portato al raggiungimento di traguardi frutto della mediazione tra i vari canali – continuano da Confartigianato –. Il confronto è la base imprescindibile per trovare una soluzione capace di soddisfare il maggior numero di esigenze, pubbliche e private". L’associazione di categoria evidenzia la conoscenza del territorio di Castelli, ex sindaco di Ascoli ed ex assessore regionale. Ma sottolinea anche il ringraziamento al commissario uscente Giovanni Legnini "per l’ottimo lavoro svolto in questi anni: la sua guida ha portato una decisiva impronta alle azioni sul cratere, con un’accelerazione delle operazioni di ricostruzione". "La strada intrapresa da Legnini è quella giusta – conclude il trio –. E siamo convinti che il nuovo commissario Castelli saprà raggiungere tutti gli obiettivi prefissati".

