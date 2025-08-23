Sisma, contributi e progetti. Più di novemila gli sfollati

A nove anni dall’anniversario del 24 agosto 2016, dalla prima di una lunga serie di scosse che cambiarono il volto dell’entroterra con l’apice nell’ottobre dello stesso anno, la provincia di Macerata conta ancora 9.452 sfollati. Nel 2024 erano 10.566, nel 2023, invece, 12.467 e nel 2022 13.412. Di queste 9.452 persone fuori casa, 5.898 percepiscono il Cda, ovvero il contributo del disagio abitativo (ex Cas); viene erogato dai Comuni su input della Regione. La spesa mensile è di oltre due milioni complessivi (2.087.715 euro). Altri 3.209 abitanti invece vivono nelle casette, mentre 312 negli appartamenti al posto delle Sae e 33 in strutture sociosanitarie. Questa la fotografia attuale, in base ai dati forniti dalla Regione. Zoomando, Visso è il Comune con la percentuale più alta di cittadini nelle casette in rapporto alla popolazione (Istat), con il 44,5% (456 abitanti per 218 famiglie); a seguire, Castelsantangelo sul Nera con il 39,9% (99 persone per 54 famiglie), Muccia con il 38% (329 persone per 155 famiglie), Ussita con il 37,7% (149 persone per 84 famiglie), Pieve Torina con il 31% (418 persone per 169 famiglie) e Valfornace con il 27,8% (266 persone per 116 famiglie). E ancora, Fiastra con il 19,6% degli abitanti nelle Sae (127 persone per 71 famiglie), Monte Cavallo, il Comune più piccolo per popolazione residente (111 abitanti) con il 15,3% (17 persone per 8 famiglie), Caldarola con il 14,7% (251 persone per 100 famiglie), Camerino con l’8,4% (564 persone per 298 famiglie) e Bolognola con l’8% (12 persone per 7 famiglie).

Il Comune con il maggior numero di persone che prendono il contributo, l’ex Cas, in generale è Tolentino: 1.467 (695 famiglie), il 7,8%. Oltre mezzo milione di euro al mese. A seguire Camerino, con 285.263 euro di Cda, San Severino con 156.603 euro e San Ginesio con 83.500 euro. In rapporto alla popolazione invece le percentuali più alte si registrano a Gagliole, con il 17,5% degli abitanti in Cda (102 persone per 47 famiglie, 33.400 euro mensili), Cessapalombo, 15,5% (71 persone per 35 famiglie, circa 25.950 euro mensili), Camporotondo, 14,7% (76 persone per 27 famiglie, 20.800 euro mensili), Pieve Torina, 14,1% (191 persone per 92 famiglie, 65.983 euro mensili), Muccia 12,5% (108 persone per 54 famiglie, 38.540 euro mensili), Camerino, 11,6% (777 persone per 394 famiglie, 285.263 euro) e Ussita, 11% (43 persone per 20 famiglie, 13.950 euro). Il capoluogo di provincia, Macerata, su 40.642 abitanti, conta 435 persone in Cda (per 223 nuclei); con una spesa mensile di circa 154.600 euro. In rapporto alla popolazione, si tratta dell’1%.