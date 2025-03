Sisma, controlli nei cantieri. Denunciati due imprenditori

Due denunce e multe per 16mila euro. È il bilancio degli ultimi controlli fatti nei cantieri del sisma, a Tolentino. I carabinieri del comando provinciale di Macerata, insieme con i militari del nucleo ispettorato del lavoro e del personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, nell’ambito delle verifiche per la tutela e sicurezza nel settore edile, hanno effettuato un’attività ispettiva a carico di due imprese che operano nel territorio di Tolentino. I titolari delle due ditte, la prima con sede legale a Carpi in provincia di Modena e la seconda a Rimini, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria rispettivamente per "non avere, in qualità di datore di lavoro dell’impresa affidataria, verificato le condizioni di sicurezza del lavoratori affidati alle imprese esecutrici" e "non aver garantito la viabilità di cantiere al fine di regolare la circolazione in sicurezza di uomini e mezzi all’interno del cantiere".

Per queste violazioni di legge sono state elevate complessivamente sanzioni pari a 15.946,37 euro. Le forze dell’ordine evidenziano come i servizi svolti, che hanno lo scopo di incrementare il livello di sicurezza nei numerosi cantieri presenti sul territorio maceratese, continueranno senza sosta anche per il futuro. In ambito locale infatti il settore della ricostruzione, proprio per la presenza massiccia di lavori in corso in tutta la città, rappresenta una priorità. Questo a beneficio sia dei lavoratori che delle imprese.

Le verifiche sono state messe in atto insieme al personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata e proseguiranno anche nei prossimi giorni.