Sisma, Covid e cantieri "Affari calati del 70%, così è dura restare aperti"

di Chiara Gabrielli

"Negli ultimi sette anni, tra terremoto e pandemia, gli affari sono calati del 70 per cento. È dura restare aperti a queste condizioni. Se non dovessi continuare a sostenere delle spese, probabilmente avrei già chiuso il bar". È stanco Fabio Astolfi del bar Duomo, "anche se il duomo è chiuso ormai da anni", situato nel cuore del centro storico, in via Don Minzoni, a un passo da Rampa Zara e a pochi metri da piazza della Libertà: per 350 giorni all’anno al lavoro dietro al suo bancone, giorni di Natale, Capodanno e Pasqua compresi, tira le somme riguardo l’attività che porta avanti da 20 anni esatti. "Ma nel 2003, quando ho iniziato, era tutta un’altra storia – racconta Astolfi –, allora si lavorava benissimo. C’erano ancora il Duomo, diversi uffici, gli alloggi universitari qui sotto e Scienze politiche ed Economia nello stesso palazzo del bar, oltre a Scienze della comunicazione poco più su. Poi, con il terremoto del 2016, abbiamo visto la chiusura forzata di tutti questi posti".

Di recente, ha riaperto i battenti l’ex Loggia del Grano (Scienze della comunicazione e politiche) e c’è anche il museo di Palazzo Buonaccorsi a dare un po’ d’ossigeno a questa attività. Ma non basta. "Ero già provato dal periodo del sisma, poi la pandemia mi ha dato il colpo di grazia. Per non parlare delle bollette e delle spese in generale, aumentate già da tempo". Dulcis in fundo, l’impalcatura che copre l’ingresso del bar: "Con i lavori in corso, il locale resta un po’ nascosto – spiega Astolfi –, in teoria dovrebbero terminare per la fine di maggio. Speriamo bene. Il problema, però, è che non c’è più il giro di una volta. Oltre alle realtà già citate, penso al terminal degli autobus a Rampa Zara, che ormai da anni è stato trasferito in piazza Pizzarello, o agli alloggi universitari in via Gioberti (dove, dalla scorsa settimana, sorge la ‘Casa di Bethlem’, struttura per poveri e fragili), quelli sì che erano bei tempi". Adesso, invece, "molti posti si sono svuotati e la ricostruzione ha aggravato la situazione – fa notare Astolfi –. Lavoro più che altro con i dipendenti degli uffici dello Sferisterio in via Santa Maria della Porta e anche del Buonaccorsi, oltre che con i residenti. Ma ci sono pochissime famiglie di giovani nel centro storico, la popolazione qui inizia a essere anziana. E poi la gente non spende più come prima, è attenta a tutto".

Nemmeno la stagione lirica porta tanta gente da queste parti: "L’afflusso si concentra più che altro in piazza Mazzini". Per 14 anni, fino al 2016, Astolfi ha lavorato sette giorni su sette, a parte due settimane di ferie ad agosto. Poi, con l’arrivo del terremoto, ha scelto di restare chiuso la domenica. Da un paio di mesi ha provato a tenere di nuovo aperto: "Ho fatto un esperimento, ma non sta andando bene. La domenica mattina non c’è gente. Conviene di più stare a casa". Quella del bar Duomo è una storia antica: "Inizia nel 1948 con Nando Morresi, del bar Mercurio in piazza della Libertà, allora famoso per i panettoni. Il padre infatti lo aveva mandato a Milano a imparare il mestiere. Poi lui riaprì la pasticceria qui in via Don Minzoni, dove si trova tuttora, in seguito l’attività passò a Franco Angeletti, scomparso di recente. E poi, eccomi qui. Si fanno tanti sacrifici per portare avanti un’attività come questa, nel cuore del centro, ma purtroppo sta diventando sempre più difficile".