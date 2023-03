Sisma, definitivo il Piano delle opere: in campo un gruppo di lavoro

Il nuovo Piano per le opere pubbliche Marche, finanziato con 642,5 milioni di euro, diventa definitivo. E, nelle cabine di coordinamento sisma presiedute dal commissario straordinario Guido Castelli, è stata anche deliberata la creazione di un gruppo di lavoro per il rispetto del cronoprogramma dei lavori. La struttura commissariale metterà infatti a disposizione dei soggetti attuatori un gruppo di lavoro di supporto tecnico-operativo composto da professionalità specializzate. "Il nuovo cronoprogramma per la progettazione e l’affidamento delle opere pubbliche è stato definito grazie al contributo degli Usr regionali – spiegano dalla struttura –. Entro il 30 aprile i soggetti attuatori devono indicare i responsabili dei procedimenti. Definite anche le deadline (scadenze) per progettazioni e avvio lavori". "Mettiamo un’altra pietra nella costruzione del percorso in cui, sempre di più, vogliamo passare dalle norme ai cantieri", ha detto Castelli. Sul fronte Cas e Sae, per chi aveva diritto ma non è riuscito a comunicare i requisiti alla data del 15 ottobre scorso, si riaprono i termini per 20 giorni a partire dalla pubblicazione dell’ordinanza di Protezione civile, che è stata portata ieri all’attenzione della Cabina di coordinamento. Invitalia riaprirà la piattaforma online dove sarà possibile presentare la domanda. Il pagamento del Cas, che nel frattempo era stato sospeso, comprenderà anche gli arretrati non corrisposti dal 15 ottobre. Per chi ha rinunciato al contributo di ricostruzione in favore del Superbonus rafforzato, il Cas sarà invece corrisposto per non oltre 10 mesi nel caso di ricostruzione lieve, non oltre 20 mesi, per i danni gravi. Stessi termini e condizioni per la fruizione gratuita delle Sae. Il commissario ha previsto poi una nuova ricognizione delle criticità della rete stradale interna interregionale. Infine è stata raggiunta l’intesa sulla possibilità per gli allevatori di mantenere le stalle provvisorie. Gli allevatori interessati potranno presentare all’Usr la domanda per l’assegnazione definitiva, con una perizia asseverata che dimostri anche solo di aver messo in sicurezza (e non necessariamente demolito) la stalla precedente.