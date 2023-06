Sisma, demolizioni a Castelfantellino e Sorbo Il piano prevede interventi su dodici edifici

Con la demolizione della prima abitazione a Castelfantellino è partito il piano di "messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e recupero delle macerie degli edifici pubblici e privati" nel territorio di Ussita. L’intervento prevede azioni su dodici edifici: otto nella stessa Castelfantellino e quattro a Sorbo, per un importo totale di 1.266.733 euro. "Quella che ha preso il via è una fase propedeutica alla ripartenza dei due borghi: gli edifici che verranno demoliti, infatti, impediscono il processo di ricostruzione vera e propria, che potrà prendere corpo solo dopo il loro smontaggio – spiegano dall’Ufficio speciale ricostruzione –. In programma c’è anche la rimozione delle macerie: in base alle stime ne verranno lavorate, pesate, trasportate e recuperatesmaltite circa 3.000 metri cubi, per un peso complessivo che si aggira sulle 4.850 tonnellate. Alla base del piano, ci sono il coinvolgimento e la partecipazione dei privati proprietari delle abitazioni". Il termine dei lavori, diretti dall’ingegner Serafino Cavallin (il responsabile unico del procedimento è invece l’architetto Paola De Fulgentiis), è stimato in un massimo di sessanta giorni. All’opera c’è l’associazione temporanea di imprese composta da Progeco Costruzioni Generali e Coda Di Muccia.