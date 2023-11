Sisma e conservazione degli edifici storici

Partecipato il convegno "Distruzione o ricostruzione post sisma? Dialogo sulla conservazione degli edifici storici non formalmente vincolati", che si è svolto venerdì scorso all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio. Ha visto oltre 100 partecipanti; è stato organizzato dall’associazione culturale Identità Sibillina (con sede a San Ginesio) in collaborazione con l’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori Oappc della provincia di Macerata. Dopo i saluti del consigliere comunale Leonardo Campugiani, l’architetto Giuseppe Bocci, fondatore dell’associazione, ha guidato i lavori insieme all’ architetto Anna Verducci. La prima parte è stata dedicata al rilancio in modalità online della rivista "Identità Sibillina - Arte, cultura e ambiente tra Marche e Umbria"; sono intervenuti il professor Francesco Maria Orsolini, direttore responsabile della rivista, Lucrezia Scarpacci, esperta di editing e copywriting, e la dottoranda Unimc Caterina Ciccotti. La seconda parte del convegno è stata incentrata invece sulla ricostruzione post-sisma, con l’architetto Pierluigi Salvati, ex funzionario della Soprintendenza, e Loredana Camacci Menichelli, vicepresidente dell’Oappc Macerata.