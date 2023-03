Sisma e ricostruzione, trasferiti gli uffici

Gli uffici del settore Sisma e ricostruzione di Tolentino sono stati spostati nella palazzina comunale di via Colombo, di fronte alla Poltrona Frau, nella zona industriale. "La nuova ubicazione, di fianco ai locali che ospitano già da qualche mese l’ufficio tecnico, prevede di avere un unico settore operativo", afferma l’ente. L’ufficio è aperto al pubblico il martedì 10.30-13 e 15.30-18 e il venerdì 10.30-13 (è possibile essere ricevuti su appuntamento chiamando 0733.901243). "Vogliamo dare una risposta organica alle istanze dei cittadini e dei tecnici, per progetti sia privati che pubblici, facendo anche dialogare due settori vitali in questo particolare momento come l’ufficio sisma e l’ufficio tecnico", spiegano il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore Flavia Giombetti.