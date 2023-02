"Sisma e scuole, più deroghe per i piccoli istituti"

di Marco Belardinelli

Più deroghe per i piccoli istituti e le zone montane, oltre che monitoraggi delle difficoltà nella rete scolastica. Questo ciò che emerge dall’incontro di ieri "La rete scolastica per le aree interne e del cratere sismico" tenutosi in mattinata al teatro Piermarini di Matelica. A fare gli onori di casa il sindaco Massimo Baldini e ad intervenire l’assessore regionale all’istruzione Chiara Biondi, i sottosegretari all’istruzione e al Mef, onorevoli Paola Frassinetti e Lucia Albano, e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Nel pubblico circa 30 tra sindaci e altri amministratori, il presidente della provincia Stefano Parcaroli, il questore Vincenzo Trombadore ed il prefetto Flavio Ferdani. "Chiedo di portare al governo e al parlamento le istanze dei territori delle aree interne che vivono una criticità drammatica", queste le parole di Acquaroli. Lo stesso ha voluto rimarcare dei nodi critici alle due sottosegretarie: "Occorre una ricostruzione non solo materiale ma anche socio-economica che deve essere garantita dal mantenimento dei servizi essenziali, sanità e scuola innanzitutto per scongiurare l’abbandono dei territori e il rischio di ricostruire strutture e ’contenitori’ che potrebbero restare vuoti". Anche l’assessore regionale all’istruzione, Chiara Biondi ha posto l’accento sul problema dell’accorpamento di classi e del dimensionamento degli istituti: "È necessario prevedere strumenti normativi che tutelino le aree interne, le aree montane e le aree del cratere dal fenomeno dello spopolamento". Diversi gli interventi dei sindaci, tra cui ha ricevuto consenso quello del sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, che sottolinea come è fondamentale tornare alla situazione scolastica a come era prima del sisma, senza dover fare manovre assurde per mantenere classi o insegnanti. D’accordo dal pubblico Sauro Scaficchia di Fiastra e tra gli interventi anche Vincenzo Felicioli di Fiuminata, Michele Franchi di Arquata del Tronto e Alessandro Gentilucci di Pieve Torina hanno ribadito come l’applicazione letterale delle normative portata avanti dall’Ufficio scolastico regionale non ha compreso le peculiarità dei territori e di rimando è intervenuto il direttore Usr, Marco Ugo Filisetti, a spiegare come quel che si poteva fare lo si è fatto. "Fino ad oggi il governo non ha saputo dare seguito a delle promesse. Speriamo di fare meglio", spiega Frassinetti. Conferma Albano che sottolinea come si sta cercando di ascoltare i territori e con la collega Giorgia Latini stanno lavorando ad un emendamento per le scuole nel pacchetto sisma.