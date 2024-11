Sisma, fondi per il cimitero di Fiordimonte

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha trasferito, con decreto all’Usr Ufficio speciale ricostruzione, 275mila euro per l’avanzamento di due opere a Valfornace. La prima, il risanamento conservativo del cimitero di Fiordimonte, ha ricevuto i primi 135mila euro su un totale di 675mila programmati. La seconda, il consolidamento idrogeologico in località Roccamaia, ha ricevuto 140mila a fronte del contributo totale di 700mila euro.

"A Valfornace il sindaco Massimo Citracca è in prima linea per l’avanzamento di tante opere strategiche come la scuola Ugo Betti e l’ex municipio di Fiordimonte, solo per citarne alcune – dichiara il commissario Castelli –. Ora anche le opere programmate dall’ordinanza 137 stanno procedendo". Decreto firmato anche per Gualdo. Si tratta di un primo acconto, 80mila euro, per i lavori di consolidamento del muro di contenimento tra via Leopardi e via Borgo, che in totale hanno un contributo di 400 mila euro.

"Nella città di Romolo Murri stiamo intervenendo in modo puntuale per far sì che la ricostruzione pubblica possa riparare l’insieme del tessuto urbanistico – commenta Castelli –. Gualdo gode di una comunità forte e coesa, guidata dal sindaco Giovanni Zavaglini che rispecchia la determinazione della sua gente".