Sisma, il Cas slitta di un mese

"Questo mese il Cas, il contributo di autonoma sistemazione, non verrà erogato in quanto gli uffici stanno facendo le verifiche dei requisiti da parte dei beneficiari. Considerato il numero elevato di pratiche sisma, i tempi si allungano". A dare l’annuncio è il Comune di Tolentino. "Il prossimo mese – aggiunge – verranno pagati, in un’unica soluzione, i mesi di aprile e maggio". Sono circa ottocento i tolentinati che percepiscono il Cas. I controlli sono relativi ai progetti per le "B" (danni lievi) che avevano scadenza lo scorso 31 marzo. Il Cas è la misura destinata alle famiglie e al singolo cittadino la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte, oppure è stata sgomberata in seguito al terremoto. Si ricorda ai beneficiari di comunicare sempre agli uffici preposti la data di fine lavori di ripristino dell’immobile danneggiato, ogni variazione e/o spostamento del nucleo familiare.