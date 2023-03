Sisma: iniziato il pagamento del Cas di gennaio e febbraio

Il Comune di Tolentino ha iniziato il pagamento del contribuito di autonoma sistemazione, il Cas, di gennaio e febbraio. "Dalla data di emissione dei pagamenti – precisano gli uffici - si dovrà tenere conto dei tempi applicati dai propri istituti bancari per l’accredito dei bonifici. Inoltre si ricorda agli aventi diritto del Cas, istituito a seguito del terremoto del 2016, di comunicare agli uffici preposti ogni variazione del nucleo familiare, qualsiasi spostamento della nuova sistemazione e l’eventuale riacquisto dell’agibilità della propria abitazione di residenza oppure l’eventuale variazione del proprio iban del conto corrente". Nel territorio comunale si contano 2.144 persone in autonoma sistemazione (suddivise in 978 nuclei familiari).