Sisma, interventi all’istituto Lucatelli e al municipio In campo due gruppi con tecnici interni ed esterni

È stato costituito un gruppo di lavoro per l’intervento di adeguamento sismico con parziale demolizione e ricostruzione dell’istituto comprensivo Lucatelli. E un altro gruppo di lavoro per la riparazione dei danni e il miglioramento sismico Palazzo comunale. Viene stabilito in due determinazioni dirigenziali dell’area lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Tolentino. L’ente ritiene necessario "provvedere ad una migliore distribuzione dei carichi di lavoro"; per formare il gruppo, è stato individuato personale interno congiuntamente a tecnici esterni. Per l’intervento all’istituto Lucatelli è stato nominato quale responsabile unico del procedimento (rup) l’ingegnere Nadia Marozzi, istruttore tecnico in forza all’area lavori pubblici e manutenzioni. Il gruppo di lavoro costituito potrà essere integrato eo rettificato "in relazione alle circostanze che potranno verificarsi nel corso dell’intervento". Per il Palazzo comunale ricoprirà la funzione del rup l’ingegnere Mariella Rotelli, istruttore direttivo tecnico, sempre in forza all’area lavori pubblici. Tra i dipendenti del personale interno, oltre ai due rup, ci sono Paolo Bini, Maria Cristina Ascolani, Myriam Mustica, Katiuscia Faraoni (a capo dell’area), Francesco Illuminati, Marta Salvatori, Silvia Ilari, Stefano Staffolani, Sara Falconi, Marinella Tartabini, Laura Barabucci, Orietta Ciccioli, Massimo Cartuccia.