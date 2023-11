Sisma, la ricetta Pd: "La ricostruzione immateriale passa dalla cultura"

Una "ricostruzione immateriale" dei territori da affiancare alla ricostruzione "materiale" attraverso la cultura. Questo il tema emerso nel corso del primo incontro del Gruppo cultura provinciale del Pd, organizzato in occasione dei settimo anniversario del sisma. L’incontro si è aperto con i saluti del sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo e del consigliere regionale Romano Carancini. Filo conduttore è stato recuperare le basi di un "ecosistema culturale". Grande interesse per i temi trattati dai relatori, con la deputata Irene Manzi e l’ex senatore Roberto Rampi che hanno offerto spunti di riflessione nazionali evidenziando l’importanza di promuovere la cultura come elemento fondante della società. L’architetto Luca Maria Cristini ha focalizzato l’attenzione sulla ricostruzione dei luoghi culturali, mentre Rocco Gravina (Cisl) ha parlato di welfare culturale e aziendale e di come la cultura possa essere un motore di sviluppo. Marco Belardinelli dei Giovani Democratici ha sottolineato una visione della cultura che passa anche attraverso i content creator nuove professionalità. I componenti del Gruppo di lavoro cultura Pd Cristina Arrà, Alessandro Delpriori, Stefania Monteverde, Alessandro Seri e Mauro Spinelli hanno dato il loro contributo. A coordinare i lavori Rita Soccio e il segretario Angelo Sciapichetti.