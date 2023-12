Sisma, la ricostruzione accelera. Cinquanta milioni per gli edifici

"Per l’ex complesso di Sant’Agostino si cercherà di completare la progettazione per il primo semestre del prossimo anno, in modo che il cantiere parta entro la fine del 2024". Lo ha detto Claudio Ruscitto, direttore operativo dello Studio Paci-Beta, durante l’assemblea pubblica, a Potenza Picena, dove sono stati illustrati i progetti e i finanziamenti post sisma (sopra ai 50 milioni) per gli edifici storici, pubblici e privati. Erano presenti il Commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Marco Trovarelli e il sindaco Noemi Tartabini. Il primo focus è stato proprio sul recupero dell’ex complesso di Sant’Agostino, che ospita il comando della polizia locale e l’ufficio tecnico. "Stiamo svolgendo delle indagini preliminari – ha aggiunto Ruscitto –, perché è un complesso articolato e con strutture non omogenee. Il piano terra è funzionale, mentre il primo piano è puntellato, quindi si trova in uno stato di emergenza. Noi siamo i progettisti che si stanno occupando anche del complesso di San Tommaso, dove ci sono una chiesa e un convento, da completare nel primo semestre del 2024, e poi del complesso di Sant’Antonio, oggi in una situazione più grave rispetto agli altri edifici". Tuttavia sono previsti altri interventi come nel palazzo del Podestà, l’asilo nido (da demolire e ricostruire) e l’ex scuola di avviamento, per i quali arriveranno sempre dei fondi. "A causa dei rincari, i costi delle materie prime si sono moltiplicati rispetto alla stima di qualche anno fa – ha spiegato Trovarelli –. Per l’asilo nido, c’era un finanziamento per 584mila euro per 670 metri quadrati, che è passato a un milione e 870mila euro. Per il palazzo del Podestà (520 metri quadrati), da 678mila euro si è arrivati al milione". Mentre il governatore Acquaroli ha osservato: "Per l’ex convento di Sant’Agostino serviranno più di tre milioni di euro. Pure l’antichissimo monastero delle Clarisse è gravemente danneggiato e puntellato, e rappresenta un patrimonio culturale enorme. Ma dagli otto milioni inizialmente stanziati e non sufficienti per tutte le opere di Potenza Picena, arriveremo sopra ai 50 milioni – ha svelato Acquaroli –, comprendendo i palazzi pubblici e privati, quest’ultimi di proprietà della Curia, nel centro. La ricostruzione sta procedendo velocemente, nei prossimi 12 o 24 mesi si vedranno i primi frutti".