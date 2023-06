Sisma, lavori in corso palazzo comunale L’ufficio ricostruzione liquida 287mila euro

Lavori in corso sul palazzo comunale a San Severino. Gli interventi di riparazione post sisma prevedono un contributo di 1.864.607 euro.

Intanto l’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato 287.259 euro quale primo acconto del contributo rideterminato per l’esecuzione dei lavori stessi.

Questi mirano al ripristino delle condizioni di sicurezza finalizzate al raggiungimento del miglioramento sismico.

"Tra le altre operazioni, oltre a quelle di natura strutturale, è previsto anche il restauro delle pellicole pittoriche decorate nella Sala consiliare, Sala degli Stemmi, Sala Cerimonie e nella Sala Aleandri, al primo piano – proseguono dall’Usr –. Novità anche in tema di accessibilità e fruibilità. Il progetto include, infatti, la realizzazione di percorsi, mappe tattili per permettere a persone con ridotta o impedita capacità motoria eo sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue unità ambientali, di fruire degli spazi e delle attrezzature in sicurezza e autonomia. Inoltre, saranno installati totem multimediali audiovisivi in ogni piano e cartellonistica adeguatamente studiata in base alle linee guida dell’Istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi e ipovedenti".