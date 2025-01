Sisma, lavori in via Pancalducci. Quindici persone lasciano casa

A otto anni di distanza dal sisma una quindicina di persone ha dovuto lasciare la propria abitazione. Il civico 70 in via Pancalducci è stato svuotato la settimana scorsa. L’amministratore di competenza del condominio, Marco Leonori, spiega: "La palazzina è composta da nove abitazioni, due unità a destinazione di negozi ed un magazzino. I residenti, a seguito dell’ultima ordinanza, hanno trovato sistemazione in abitazioni in affitto nella zona. Tra gli inquilini ci sono anche persone anziane, che hanno preferito, per quanto fosse possibile, non allontanarsi dall’attuale residenza. I lavori che si andranno ad eseguire nel palazzo sono quelli di riparazione dei danni da sisma, come stabilito dal decreto dell’ufficio speciale per la ricostruzione. L’edificio, a seguito dell’evento sismico aveva ricevuto una ordinanza di inagibilità nel 2018, ma questa era limitata ad un appartamento, già vuoto, e ad un locale magazzino". Leonori precisa che "sono state eseguite già nello stesso anno le opere di messa in sicurezza a seguito delle quali è stata ritirata l’ordinanza, lasciando quindi al palazzo l’agibilità temporanea. L’ultima ordinanza è stata emessa dal Comune di Macerata a seguito delle comunicazioni inoltrate ai pubblici uffici dai tecnici incaricati dal condominio, che richiedevano gli alloggi liberi per l’esecuzione dei lavori di sistemazione definitiva".