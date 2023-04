Sisma, le opere d’arte raccontate in un libro

A meno di un anno di distanza dalla nascita del Museo dell’Arte Recuperata (MARec), il nuovo museo diocesano dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino, nato nel giugno del 2022, domani verrà presentato il volume dedicato alle opere del MARec, alla presenza dell’arcivescovo Francesco Massara nella sede del Museo MARec alle 17. A cura di Barbara Mastrocola, la pubblicazione è un percorso dentro le opere che sintetizza con immagini altamente evocative il senso di questo Museo, cioè quell’anelito di Rinascita che passa anche dal recupero delle opere d’arte, sorprendenti testimonianze dell’antica vivacità, anche economica, dei luoghi che oggi, soprattutto dopo le ferite del sisma, ad una superficiale lettura, ci apparirebbero un po’ emarginati rispetto allo sviluppo che, nelle terre marchigiane, sembra essere avvenuto solo nelle località costiere. Il Museo ha sede nel palazzo vescovile di San Severino che fin dal terremoto ha accolto circa 3.500 beni culturali mobili delle chiese inagibili del territorio dell’Arcidiocesi. Il MARec è una sorta di "casa temporanea" per i beni storici artistici recuperati dalle chiese dell’Arcidiocesi danneggiate dal sisma. "Le opere d’arte – afferma Mastrocola, direttrice del museo – hanno ritrovato una casa perché questo museo non è solo un susseguirsi di sale, un posto dove esporre dipinti e sculture, ma un luogo dotato di una propria identità. E la storia che qui abbiamo raccontato è quella delle nostre opere d’arte che, dopo un lungo percorso fatto di spostamenti, catalogazione, depositi temporanei, restauri, ritrovano una casa in senso concreto, affettivo, culturale, una dimora dell’anima in attesa di ritornare nei luoghi d’origine. Sostanziale è stata la scelta di esporre le opere per luogo d’origine, perché prima di tutto gli oggetti d’arte sono parte di un paesaggio collettivamente vissuto e vivono solo se attorno c’è una comunità attiva".

Gaia Gennaretti