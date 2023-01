Sisma, Legnini ne esce da vincitore

Mauro

Grespini

Magari all’avvocato Giovanni Legnini hanno fatto anche un favore a non confermarlo nel ruolo di commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, perché a tre anni dalla nomina poteva essere stanco del gran lavoro fatto per i terremotati e perché da fine novembre si stava addirittura sdoppiando per via dello stesso impegno assunto a Ischia a seguito del dissesto idrogeologico. Ma non è piaciuta a tutti l’idea di "spoils system" che ha ispirato la scelta. Legnini comunque ne esce vincitore perché da ogni parte gli viene riconosciuta l’efficacia del mandato svolto. Pure dal governo che non a caso lo ha voluto per l’emergenza di Ischia. Anche la "Piazza" plaude al suo operato. Da tempo negli Usa un cambio del genere è normale; in Italia un analogo sistema è stato introdotto dalla riforma Bassanini per permettere alla politica di creare una burocrazia più collaborativa, così da evitare cortocircuiti che ostacolerebbero il processo legislativo o la macchina della Pubblica amministrazione. Parliamo di figure apicali di ministeri, agenzie, istituti... Così per i governi degli ultimi vent’anni è diventata una prassi consolidata e ancor più estesa. Però Sabino Cassese, ex giudice della Corte costituzionale e ministro della Funzione pubblica, sostiene che lo spoils system "tradisce due principi costituzionali: merito e imparzialità". Da un lato "l’accesso non avviene tramite concorso o esame comparativo aperto a tutti", dall’altro "l’imparzialità, che dovrebbe ispirare la Pubblica amministrazione, viene di conseguenza meno". A noi ora l’ardua sentenza!