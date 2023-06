Sisma, nuovi assunti per smaltire pratiche

Arrivano rinforzi alla Soprintendenza Marche Sud per smaltire le pratiche. Da settembre ci saranno cinque nuovi assunti, mentre altre cinque persone che fanno parte di altri enti saranno spostate alla Soprintendenza (con un’azione che si chiama "comando"; in pratica si tratta di personale già assunto da altre pubbliche amministrazioni che viene dirottato su questo settore). Queste dieci unità complessive in più andranno a sommarsi ai cinque interni all’Usr (Ufficio speciale ricostruzione). Lo scorso marzo, infatti, era stato firmato un accordo tra l’Usr Marche e la Soprintendenza per una task force di archeologi, architetti e storici dell’arte per velocizzare le pratiche della ricostruzione delle centinaia di edifici tutelati delle Marche, comprese le oltre 600 chiese danneggiate dal sisma. "Un altro grande traguardo raggiunto", commenta il commissario straordinario Guido Castelli.