Sisma, ok per ricostruire la frazione di Arnano

di Alessio Botticelli

Il piano attuativo per la ricostruzione della frazione di Arnano è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Camerino: "Arnano, Nibbiano e Sant’Erasmo sono le ultime tre frazioni per le quali non sono stati ancora approvati i rispettivi piani attuativi – ha spiegato il sindaco Roberto Lucarelli –. Questo perché, per quanto riguarda Arnano, nella relazione geologica e nella redazione del piano attuativo il progettista segnalava la presenza di un movimento franoso; successivamente, in base agli approfondimenti fatti, il professionista stesso, la struttura commissariale e il servizio genio civile hanno rilevato che la situazione geologica è sicuramente complessa ma non ci sono pericoli per andare a ricostruire l’abitato. Per quanto riguarda Nibbiano e Sant’Erasmo – conclude Lucarelli –, a settembre avremo i risultati delle indagini per capire se c’è un rischio, se questo possa essere mitigato o se invece possiamo andare avanti senza problemi". Il piano attuativo è stato approvato all’unanimità dell’assise, tuttavia il gruppo di minoranza Ripartiamo ha espresso qualche perplessità sulle tempistiche: "Ho analizzato le differenze tra il piano attuativo pubblicato sul sito del Comune ad aprile dell’anno scorso, quando c’era il commissario prefettizio, e quello allegato agli atti di questo Consiglio comunale – ha dichiarato il consigliere di opposizione Luca Marassi –: l’unica differenza che ho trovato è un paragrafo che richiamava il Psr, che è stato stralciato; quindi, ad oggi, l’unica cosa aggiunta oltre alle indagini, importanti ma che potevano anche essere fatte dagli stessi privati, è il tempo. Abbiamo perso un anno e mezzo. La nostra sensazione è che quest’amministrazione aborri tutto quello che è stato fatto dall’amministrazione precedente, soprattutto quando si parla di Psr". Prima dell’approvazione del piano attuativo, ha voluto dire la sua anche il capogruppo di minoranza Sandro Sborgia: "I cittadini della frazione di Arnano hanno finalmente uno strumento per dare il via alla ricostruzione, esprimo quindi soddisfazione pur richiamando ciò che ha sottolineato il consigliere Marassi: il piano che oggi approviamo ha avuto un iter di gestazione troppo lungo, e questo momento sarebbe già potuto arrivare un anno e mezzo fa. Detto questo – conclude Sborgia –, finalmente Arnano ha un piano attuativo".