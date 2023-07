Sisma, oltre un milione e mezzo per il cimitero di Castelraimondo

di Lucia Gentili

Semaforo verde dall’Ufficio speciale ricostruzione per il progetto esecutivo del cimitero di Castelraimondo. Al tempo stesso, l’Usr ha concesso il contributo di 1.625.472 euro, a fronte di un totale di 1.844.343 euro, la cui restante parte è a carico del Comune. "Si tratta di un intervento molto complesso – spiegano dall’Ufficio – che nel primo stralcio ha già visto il ripristino del cancello principale d’ingresso. Questo secondo step, invece, punta a riparare i danni riportati dopo il terremoto del 2016, che aveva causato dissesti. Si interverrà anche sulla camera mortuaria e sui servizi igienici, mentre per quanto riguarda la chiesa, sarà oggetto di parziale demolizione e ricostruzione. Fondi in arrivo, su un altro fronte, anche per la Basilica di Santa Maria di Plestia, luogo ricco di fascino e storia e preziosa testimonianza protoromanica situata al confine tra Umbria e Marche, a Serravalle di Chienti. All’ultima cabina di coordinamento integrata, presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli, è stato deciso di destinare 2,75 milioni per la messa in sicurezza. "Qui, secondo la leggenda giunsero e predicarono gli apostoli Pietro e Paolo – dice lo stesso commissario alla ricostruzione e riparazione –. Inoltre questa località si trova lungo la Via Lauretana, il cammino che unisce il Santuario di Loreto ad Assisi. La decisione adottata dalla cabina integrata nasce anche dalla volontà di valorizzare un luogo che rientra all’interno di un più ampio circuito spirituale, culturale e storico. La promozione dei Cammini del cratere, attraverso i 50 milioni di euro che abbiamo stanziato, ha anche l’obiettivo di sostenere la piccola e micro imprenditoria locale, incentivando lo sviluppo economico e sociale dei territori, in vista di importanti appuntamenti religiosi alle porte: il Giubileo nel 2025 e l’ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026. Promuovere, connettere, tutelare, valorizzare: tutto questo significa anche riparazione".