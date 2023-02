"Sisma, otto appartamenti pronti a fine marzo"

di Lucia Gentili

Lavori in corso al cantiere di piazzale Battaglia, che ospiterà in totale quarantotto famiglie di terremotati (al posto delle Sae). Ma, mentre i primi otto appartamenti saranno consegnati agli assegnatari alla fine del prossimo mese, gli altri dovrebbero vedere la luce in estate. A fare il punto è l’assessore comunale di Tolentino alla ricostruzione Flavia Giombetti, che spiega le difficoltà da parte delle imprese di fronte ai rincari e nel reperire materiali. Passa poi al villaggio container, dove attualmente resta aperta solo l’area 1, con circa una cinquantina di persone. E anticipa l’arrivo di notifiche per gli abitanti che non rispettano le "disposizioni per la vita comunitaria nei moduli", in previsione della totale dismissione dell’area. Infine annuncia che in settimana si procederà con la nomina dell’avvocato Ilaria Soricetti (ex amministratore dell’Hotel House di Porto Recanati) come amministratore di condominio a Borgo Rancia, con i quarantasei appartamenti dove alloggiano i terremotati.

Assessore Giombetti, che punto sono i lavori di piazzale Battaglia? A cosa sono dovuti i rallentamenti in corso d’opera?

"Per la palazzina degli otto appartamenti i lavori saranno ultimati a fine marzo, mentre i restanti a fine giugno. La ditta era in difficoltà: le cause sono state gli aumenti dei prezzi e il reperimento dei materiali con ordini che sono arrivati oltre i tempi concordati. Inoltre per contrada Pace 8 alloggi dovrebbero essere completati per fine febbraio, gli altri 24 per fine marzo".

Quante persone restano nell’area 1 dei container? "L’area 2 è stata completamente chiusa e delimitata. Le persone che si trovano nell’area 1 variano di settimana in settimana; attualmente sono all’incirca 55".

I non aventi diritto stanno rispettando il regolamento?

"Purtroppo abbiamo riscontrato che ci sono molte persone che non rispettano il regolamento approvato con la delibera di giunta comunale del 26 gennaio scorso, nella quale venivano dettate le norme comportamentali per gli ospiti del villaggio container, soprattutto in merito al divieto di cucinare nelle proprie stanze. Nello specifico, stiamo provvedendo alla notifica delle violazioni. Non bisogna, tra le varie regole di convivenza, portare e utilizzare all’interno dei moduli apparecchi a gas o elettrici che possano creare pericolo d’incendio (stufe, forni, scalda vivande, fornelli). D’altronde il testo parla chiaro: ’Coloro che violano le norme sono obbligati a lasciare il villaggio container. Il destinatario del provvedimento dovrà trovare autonomamente una nuova collocazione. Al termine del periodo di permanenza, gli occupanti si impegnano a riconsegnare le chiavi del modulo all’incaricato dal Comune’".

È stato nominato l’amministratore di condominio di Borgo Rancia?

"Formalmente no, ma stiamo procedendo urgentemente in questa settimana alla nomina, considerando le molteplici problematiche che ci sono".