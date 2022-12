"Sisma, posti di lavoro a rischio Colpa dell’inerzia della Provincia"

"Ricostruzione post sisma, non sono stati rinnovati i contratti dei lavoratori a tempo determinato: sono a rischio diversi posti, l’inerzia della Provincia è preoccupante". Così Narciso Ricotta, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale e consigliere in Provincia, lancia un appello al presidente dell’ente, Sandro Parcaroli. "Desta preoccupazione il fatto che la Provincia di Macerata non abbia ancora provveduto al rinnovo dei contratti dei lavoratori a tempo determinato assunti a seguito del sisma del 2016 – fa notare Ricotta –. Infatti nell’amministrazione provinciale sono in scadenza al 31 dicembre del 2022 diversi rapporti di lavoro di questo tipo che, seppure in caso di proseguimento supererebbero i 36 mesi di continuità, potrebbero essere, comunque, prorogati fino al 31 dicembre del 2023, a motivo del differimento alla stessa data della gestione straordinaria – spiega il consigliere provinciale –. Tale previsione è stata sollecitata anche dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione ed è prevista nel bilancio in approvazione in questi giorni in Parlamento". Se non si interviene, le conseguenze potrebbero essere gravi, sottolinea Ricotta: "Sono a rischio diversi posti di lavoro e, altresì, è a repentaglio il buon funzionamento della macchina della ricostruzione che tanto, ancora, ha da fare. L’inerzia della Provincia è preoccupante e, pertanto, sollecito il presidente a provvedere con urgenza". Sul tema intervengono anche i deputati "Dem" Irene Manzi e Augusto Curti: "Da mesi richiamiamo l’attenzione del governo sulla necessità di stabilizzare il personale in servizio presso gli uffici sisma degli enti locali: l’esecutivo Draghi aveva proceduto a una prima tornata di stabilizzazioni. Auspichiamo che l’attuale esecutivo, insieme alla Regione Marche, faccia chiarezza sulle proroghe per chi ha più di 36 o 48 mesi".

c. g.