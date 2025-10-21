"Sisma, prorogato il Superbonus"

Proroga a fine 2026 per ultimare i lavori del Superbonus anche per chi aveva presentato il progetto prima di marzo 2024. A dare l’annuncio è Diego Camillozzi, presidente dell’associazione "La terra trema noi no", con sede a Muccia ma operante in tutto il maceratese.

"Promessa mantenuta (manca solamente la bollinatura) – ha scritto –. Ringraziamo il commissario Guido Castelli, il governo, i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, il governatore Francesco Acquaroli e sinceramente qualche merito me lo voglio prendere anch’io per averli perseguitati, per ottenere la proroga a fine 2026 per ultimare i lavori del Superbonus anche per chi aveva presentato il progetto prima di marzo 2024. Per ora la proroga è nella bozza della legge di bilancio, manca l’ufficialità della bollinatura, ma a questo punto è un proforma. Con questa proroga abbiamo evitato uno scenario apocalittico. Sono così salvi tutti i cantieri presentati prima di marzo 2024 che prevedono il Superbonus, altrimenti i costi dei lavori non effettuati sarebbero ricaduti nelle spalle dei committenti, cioè dei terremotati."

La proroga permetterà di terminare gli interventi del Superbonus. "Se questo non fosse avvenuto – spiega – sarebbero rimasti fuori tanti cantieri, per un valore di un miliardo e 300 milioni di euro in totale sulle quattro regioni terremotate del cratere". Il presidente dell’associazione aveva incontrato il vicepremier Salvini alla chiusura della campagna elettorale a Macerata del governatore bis Acquaroli; aveva già presentato la problematica anche a Giorgetti. Restano però dei nodi: "Bisognerà lavorare per mettere un limite alle imprese edili che hanno preso troppi incarichi, con la conseguenza che i lavori dei terremotati vanno a rilento e rischiano di perdere il contributo – aggiunge Camillozzi –. Cioè, non vorrei che il prossimo anno ci trovassimo nella stessa condizione con la necessità di un’altra proroga. Adesso il Superbonus, e eccezione delle precedenti categorie, è stato sostituito dall’ordinanza Incrementi, che ha adeguato e aumentato i costi parametrici; una volta che l’Usr ha calcolato e decretato il contributo, ci sono 120 giorni di tempo per firmare il contratto. Le ditte inoltre possono effettuare sconti al committente pur mantenendo lo stesso importo dallo Stato. Insomma, ora ci sono gli strumenti per una ricostruzione serena e sicura, ma ci sono aspetti da attenzionare".

Lucia Gentili