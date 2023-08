Sisma, quasi tre milioni di euro per la caserma dei carabinieri

C’è un contributo di 2.970.000 euro per la riparazione della caserma dei carabinieri di Matelica, danneggiata e resa inagibile dal terremoto 2016. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha infatti approvato il progetto dell’immobile, in pieno centro storico; è prevista una rifunzionalizzazione e rimodulazione degli spazi interni con miglioramento sismico. La caserma, la cui costruzione si fa risalire al periodo dell’Unità d’Italia, risulta parte di un complesso edilizio che include il palazzo municipale e l’antico palazzo Ottoni, sede della biblioteca e della pinacoteca, con un’ampia corte interna, che mette in relazione i tre edifici. "Durante i lavori, le destinazioni d’uso esistenti resteranno le stesse, fatta eccezione per i locali dell’Associazione nazionale carabinieri e per l’ampliamento della zona alloggi degli ufficiali, all’ultimo piano – spiegano dall’Usr –. Al piano secondo sottostrada, poi, rimarrà l’autorimessa, al piano primo sottostrada verranno collocati i server, gli archivi e l’armeria, nonché la mensacucina e la foresteria con due camere con servizi indipendenti. Al piano terra, i locali della caserma vera e propria: la sala d’attesa con propri servizi igienici, di cui uno attrezzato per disabili, l’ufficio militare di sorveglianza (piantone) con possibilità di controllo sulla sala di attesa e per il locale adibito alla custodia temporanea di soggetti di interesse operativo, poi gli uffici e altri servizi dedicati ai militari. Verrà eseguito anche l’abbattimento delle barriere architettoniche". "Si tratta di un presidio di sicurezza importante per il territorio – aggiunge il sindaco Massimo Baldini –. Lunedì c’è stata l’apertura delle buste con le ditte che hanno partecipato al bando; sono cinque in tutto (di cui due locali). Speriamo a breve di conoscere il vincitore. Da un paio d’anni i carabinieri si trovano all’ex sede dei forestali (quindi in un ambiente comunque confortevole, non più nei container). Ma la nuova caserma sarà una struttura all’avanguardia, sicura e funzionale".

Lucia Gentili