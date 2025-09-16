Sisma, riaperta la chiesa di Santa Caterina

Un momento di grande gioia e di profonda fede ha segnato la comunità di San Severino con la celebrazione della riapertura della chiesa di Santa Caterina, tornata agibile dopo i danni causati dal sisma del 2016. L’evento, che segue la riconsegna del vicino e antico monastero nel dicembre 2024, ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo di Camerino - San Severino, monsignor Francesco Massara, che ha benedetto la struttura e ha presieduto una santa messa per celebrare il tanto atteso ritorno. La festa ha coinvolto le monache Cistercensi, che tornano a poter utilizzare l’antico luogo di culto, e numerosi fedeli. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco, Rosa Piermattei.

L’intervento di recupero della chiesa, di proprietà del Fondo edifici di culto, è stato finanziato con circa 310mila euro e promosso dal Ministero della Cultura, Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. I lavori, eseguiti dalla ditta Mgr Srl, hanno incluso un importante consolidamento strutturale, la messa in sicurezza del terrapieno e del paramento lapideo adiacente, nonché il restauro degli apparati decorativi che erano stati compromessi. Il progetto di restauro è stato guidato dall’ingegner Camilla Tassi e hanno collaborato l’ingegner Fabio Massimo Eugeni, l’architetto Andrea Stortini e il geometra Diego Battistelli.