Sisma, seconda stabilizzazione

APIRO

Via alla seconda stabilizzazione per i dipendenti dei Comuni e dell’Ufficio speciale ricostruzione. Lo ha annunciato ieri il commissario Guido Castelli in prefettura. "Giovedì il ministero della funzione pubblica ha inoltrato alla conferenza Stato-regioni il decreto che distribuisce e assegna le risorse, per dare continuità al personale che per almeno tre anni ha lavorato negli uffici sisma e ha diritto a mantenere, in una logica di certezza e stabilità del futuro, il proprio ruolo". Il senatore ha sottolineato il lavoro degli operatori pubblici, "che ogni giorno verificano e sorvegliano le istruttorie. Ai sindaci e ai dipendenti dico grazie con questo passaggio, che è un atto dovuto per l’impegno che mettono dal punto di vista amministrativo e personale". La nuova misura riguarda 114 dipendenti dei Comuni del cratere marchigiano, a cui si aggiungeranno ulteriori 90 dipendenti dell’Usr Marche.