Sisma, un contributo di quasi due milioni per la scuola paritaria "Manfredi Gravina"

La scuola materna paritaria "Manfredi Gravina" di Castelraimondo verrà riparata dai danni del sisma. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha infatti concesso il contributo 1.967.107 euro per l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio, che risulta di proprietà della parrocchia di San Biagio ma è adibito ad uso pubblico. "Rimasta lesionata dopo le scosse del 2016, la struttura sarà dunque oggetto di un progetto volto a restituire alla comunità tutti gli spazi destinati alla scuola, dalle aule alla mensa passando per i magazzini fino alle aree per le attività ricreative – spiegano dall’Usr –. Il progetto prevede alcune azioni di natura strutturale, interventi sulle finiture, impiantistici e altri volti a garantire una maggiore accessibilità, tra cui l’inserimento di un ascensore. Sono ricompresi anche alcuni interventi di efficientamento energetico, quali la realizzazione dell’isolamento a cappotto esterno e una nuova centrale termica. Infine, è in programma anche una nuova rete antincendio". A Sant’Angelo in Pontano, invece, è stato liquidato il primo acconto per due interventi legati al Piano nazionale complementare al Pnrr: per la riqualificazione dell’edificio da destinare ad albergo diffuso e della via di accesso del teatro "Angeletti" (282.870 euro sul totale di 942.900) e per il recupero e la rifunzionalizzazione del sistema piazzegiardino pubblico (255.000 euro su 850.000).