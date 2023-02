Sistema 3: trasferimento a Piediripa e nuovi servizi di informatica

Inaugurata la nuova sede di "Sistema 3", a Piediripa. La storica azienda di Fabio e Lorenzo Lambertucci, padre e figlio, con una presenza trentennale (37 anni per la precisione) nel campo dell’informatica, continua a crescere e si è trasferita qui da Montecassiano ampliando l’offerta hardware e software; dal 1986 propone servizi di assistenza, consulenza, riparazione e vendita in ambito IT (information technology). Al taglio del nastro, oltre al sindaco Sandro Parcaroli, erano presenti alcuni clienti storici di "Sistema 3", tra cui ad esempio Enrico Loccioni dell’omonima azienda, Franco Balducci della Cbf Balducci, Enrico Falistocco di Associati Fisiomed, i rappresentanti della Femca Cisl, ovvero il segretario nazionale Giovanni Rizzuto e quello regionale Marco Ferracuti. "Siamo leader nelle Marche, ma collaboriamo con enti pubblici, scuole e aziende di tutta Italia" ha detto Fabio Lambertucci, fondatore e socio di "Sistema 3" (nonché ex insegnante di informatica ed ex sindaco di Caldarola). "La digitalizzazione ormai è fondamentale per le imprese, piccole e grandi – ha concluso Lorenzo, amministratore dell’azienda -. Siamo in continua crescita e questo spazio a Piediripa è l’ideale per ampliarci e più comodo da un punto di vista logistico".