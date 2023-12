"Sistema da cambiare, non riesce a intercettare le persone bisognose"

"Purtroppo con gli strumenti di oggi, per la gestione delle situazioni di difficoltà, non sempre i servizi sociali riescono a intercettare le persone bisognose. Ci vuole un diverso approccio, da lì bisogna partire". È un problema strutturale quello che rileva lo psicologo Adelio Bravi (nella foto), dopo la scoperta dei corpi senza vita delle due sorelle recanatesi Luisa Berenice e Piermaria Luigia Stortini.

Dottore, come legge un fatto del genere?

"Oggi non ci sono un’attitudine e una cultura della gestione del territorio. I servizi seguono chi si presenta, se va bene. Non c’è attenzione rispetto a chi vive il suo disagio in maniera solitaria. Non possiamo buttare la croce addosso a nessuno, ma una riflessione su questo, per la revisione di certi protocolli e modelli, sarebbe utile. Non conosco il caso specifico, ma la sensazione è un po’ questa: certe cose che poi risultano essere importanti e pericolose sfuggono. Per esempio, invece di mettere il braccialetto elettronico al maschio violento, sarebbe il caso di farlo vedere da qualcuno. Ci potrebbe essere un ruolo dei medici di base. Si dovrebbe creare una rete, per supplire alla situazione attuale che è diversa da quella di anni fa, quando la gente non si faceva i fatti suoi".

Non potremmo tutti essere più attenti al nostro prossimo?

"Questa assistenza deve venire dalle istituzioni. Oggi ci sono troppe remore a intrufolarsi in cose che non ci riguardano. Prendere certe iniziative può essere fonte di guai, se uno sistema la strada davanti casa rischia una multa, non si incoraggiano l’empatia, la partecipazione, il senso della comunità".

Cosa si potrebbe fare per evitare che si ripetano cose come questa?

"Ci vuole un ruolo più penetrato nella società e nella comunità dei servizi. Non sempre chi ha bisogno di aiuto va a chiederlo. Con una attitudine meno burocratica, una riforma strutturale, si potrebbe fare molto di più".

Secondo lei ci sono tanti casi di persone così isolate?

"La rete familiare bene o male c’è, è raro che ci si trovi di fronte a situazioni di questo tipo. Ma la gestione dei problemi deve avere l’obiettivo non di pensare a quello che uno non può fare, bensì di implementare quello che uno può ancora fare. Invece di incasellare le persone in categorie, disabile, anziano, extracomunitario, dovremmo vedere cosa quella persona può fare e aiutarla. Le persone andrebbero approcciate come tali, e non come categoria di problematicità".