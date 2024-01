Sistema Museo cambia nome: ecco ’Orologio’

di Asterio Tubaldi

Rivoluzione nella gestione dei musei cittadini. Da ieri Sistema Museo, la cooperativa umbra, non esiste più dopo che è stata incorporata dalla cooperativa "Orologio" di Pontassieve in provincia di Firenze. Una classica operazione di fusione per incorporare due realtà che operano nel campo delle cooperative a mutualità prevalente, con lo scopo di offrire servizi integrati. Sì, perché Orologio, ben più solida in fatto di capitale, ha esperienza in molte attività ad eccezione della gestione di musei e mostre. Ma come si è giunti a questo? Sistema Museo aveva avuto l’affidamento nel 2017, attraverso un project financing, della gestione di tutti i musei cittadini di Recanati. L’appalto prevedeva una durata di 9 anni, del valore complessivo di 1.548.000 oltre Iva a cui negli anni a seguire si sono aggiunti altre attività, dal Museo della Musica alla gestione della Torre Civica all’ex Grottino, che ha fatto da una parte lievitare i costi per il Comune, ma dall’altra ha incrementato l’offerta turistica cittadina.

L’incorporazione della cooperativa perugina con Orologio è stata una scelta dettata – come si legge nell’atto di fusione – dalla "riduzione dei ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e aggiuntivi" determinata dalla pandemia del Covid 19 che ha imposto la chiusura per lunghi periodi delle strutture museali e dei luoghi di cultura. Una situazione che ha consigliato a "Sistema Museo", per far fronte alle ripercussioni economiche subite, di operare un riassetto organizzativo della società e di ricercare possibili partner "per una maggiore economicità degli assest gestionali". Da qui la scelta della fusione con la cooperativa toscana "che dispone di mezzi e capitale adeguati". "Con la cultura non si mangia" aveva detto vari anni fa il ministro dell’Economia di allora, Giulio Tremonti, ed effettivamente è difficile guadagnarci e se poi ci si mette pure l’emergenza sanitaria con le chiusure delle strutture, si capisce come non sia facile far quadrare i bilanci. Che cosa accadrà ora? Non ci dovrebbero essere particolari sconvolgimenti nell’organizzazione e nella gestione dei musei cittadini anche se si nutrono preoccupazioni per il personale attualmente in servizio. Anche il Comune di Recanati dovrà adattare il vecchio accordo del project financing con la nuova cooperativa Orologio? Ci si domanda perché, nella conferenza di fine anno, l’assessore alla cultura Rita Soccio non ha detto nulla di questa novità non da poco, visto che cambia radicalmente i rapporti.