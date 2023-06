Sistema territoriale delle biblioteche comunali, rinnovato il protocollo

L’amministrazione di Tolentino ha rinnovato il protocollo di intesa del Sistema territoriale delle biblioteche comunali Maceratesi in rete anche per il triennio 2023-2026. L’accordo è finalizzato alla promozione di lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario e al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di servizi al pubblico e catalogazione. Questo protocollo con validità triennale è prossimo alla scadenza e il Comune di Macerata, ente capofila, chiede la disponibilità a rinnovare il patto. Si tratta di un accordo di cooperazione rivolto ai 55 Comuni della provincia; punta alla partecipazione in rete ai bandi di finanziamento, come quello del Mic dedicato al Fondo cui la rete ha partecipato con progetti di lettura animata e narrazione attraverso incontri itineranti nelle diverse biblioteche aderenti o moduli online. A Tolentino, in conseguenza dell’inagibilità dei locali di Palazzo Fidi dal 2016, sede della biblioteca comunale Filelfica, nel 2020 è stata realizzata la sala di lettura "Letture in Centrale" con il trasferimento del patrimonio di libri e arredi della vecchia "Sala Ragazzi". In attesa del ripristino dei locali la sala "Letture in Centrale" (all’ex centrale idroelettrica del ponte) ha continuato a svolgere il ruolo di luogo delle relazioni, socialità e a fornire un servizio di lettura e promozione della cultura.