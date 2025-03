"Sistemare la zona dove gli stranieri giocano a cricket"

"Vicino al campo da calcio di Porto Recanati, c’è un’area degradata dove diversi stranieri giocano spesso a cricket. Perché la giunta non fa nulla per concedere anche a loro un vero impianto sportivo?". Sono le polemiche che provengono dall’ex assessore al commercio, Attilio Fiaschetti. "Alcuni giorni fa è stato presentato il bilancio alla cittadinanza insieme al Dup – afferma –. Ricollegandomi a come vengono spesi i soldi, accanto al campo da calcio esiste un terreno che viene usato da chi pratica il cricket ed è in condizioni penose, perché l’area viene tenuta male da coloro che la frequentano. Mi domando se chi ha la delega all’integrazione consideri tutto ciò positivo per una giusta integrazione o se non ritenga che i cittadini che praticano questo sport abbiano il diritto di essere considerati alla pari degli altri residenti, che hanno strutture decenti". Per questo lancia qualche provocazione: "Forse perché sono residenti dell’Hotel House e ancora non votano? Cosa ha fatto questa amministrazione per loro, oltre a presenziare alla consegna di un gazebo e un tagliaerba da parte dell’azienda pluriservizi nel 2023? Nel bilancio non sono menzionati interventi negli impianti per cricket, pallavolo e basket".