Sistemata la tomba in memoria dei caduti in guerra

È stato effettuato nei giorni scorsi un intervento di manutenzione al cimitero di Potenza Picena, che ha riguardato la pulizia e il ripristino della tomba in memoria ai caduti in guerra. Tant’è che Adriano Ferramondo, presidente dell’Associazione italiana bersaglieri, sezione di Potenza Picena e Montelupone, ha così ringraziato l’amministrazione comunale per l’attenzione dedicata alla tomba dei caduti della Prima e Seconda Guerra mondiale, all’interno del cimitero. "Un plauso particolare al custode e giardiniere del cimitero Paolo Rodorigo – sottolinea il presidente Ferramondo –, che si è prodigato con grande senso civico e rispetto dei caduti e di quanto quella tomba rappresenta per tutta la nostra comunità, nel lavoro di pulizia e ripristino del decoro che essa merita. Ricordiamo che in quella tomba sono sepolti sei militari potentini che hanno dato la vita per la Patria servendo nel glorioso corpo dei bersaglieri".