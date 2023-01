Sistemazione delle zone verdi e dei giochi: da lunedì i giardini "Coletti" restano chiusi

Pronto a partire il cantiere di recupero, rigenerazione urbana e valorizzazione dei Giardini pubblici Coletti. I lavori inizieranno lunedì. Sono stati finanziati nell’ambito del Piano complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma per un importo di oltre 740mila euro e consisteranno nell’abbattimento di alcune essenze arboree estranee all’impianto vegetale originario, nella ripiantumazione di nuove essenze arboree e siepi, nella sistemazione delle aree a verde e delle bordure, nella sistemazione dei viottoli interni e delle fontane, nella sistemazione degli arredi per favorire la socialità e la valorizzazione turistica, l’area giochi per bambini, nel rifacimento dell’impianto di irrigazione e dell’impianto di illuminazione nonché nell’apposizione di cartelli informativi didattici. Il giardino storico "Giuseppe Coletti", anche se modificato da rimaneggiamenti avvenuti in epoche recenti, conserva tutto il suo valore e costituisce una testimonianza storica di non trascurabile importanza per l’originalità e la complessità dal punto di vista progettuale, per il significativo patrimonio arboreo tra cui un monumentale Cedrus libani con una circonferenza di quasi 5 metri e un’età stimabile di 150 anni e perché rappresenta, per la comunità settempedana, una parte della propria storia.