Sistemazione di piazza Cavour, appaltati i lavori per 200mila euro

Appaltati i lavori di riqualificazione di piazza Cavour, a Tolentino. Si prevede una spesa complessiva di 200 mila euro e per consentire l’avvio del cantiere sono state programmate due distinte fasi di intervento.

La prima prevede la chiusura al traffico veicolare e pedonale, prevedendo l’accesso ai soli residenti e garantendo la viabilità sia dei mezzi che dei pedoni su via Carlo Rutiloni e via Emidio Pallotta (con larghezza sufficiente a garantire anche i parcheggi presenti vicino alle aiuole). La seconda fase porterà invece alla riapertura al transito veicolare e pedonale, in sicurezza, della porzione interessata dalla fase precedente dei lavori.

"Diamo inizio a un’opera che va a riqualificare una zona vitale del nostro centro storico – sottolinea l’assessore alla Ricostruzione, Flavia Giombetti – e che i nostri cittadini percorrono più volte al giorno. Grazie a un’interazione costruttiva e continua tra l’Ufficio tecnico e il Comando della Polizia locale abbiamo studiato e trovato la soluzione migliore per evitare non solo problemi al traffico, ma anche ai tanti residenti".

Il progetto è finanziato con i fondi del Pnrr. Come noto, piazza Cavour si trova nei pressi dell’ex mattatoio, della Primaria Don Bosco e della Casa di riposo, nonché nelle vicinanze del teatro Vaccaj. Pertanto, è un importante snodo della viabilità del centro storico; fra l’altro la piazza è attraversata dall’unico asse che taglia longitudinalmente tutto il centro storico di Tolentino. Il progetto prevede il rifacimento delle quattro aiuole centrali identificative della piazza, attuando una sostituzione dei cordoli perimetrali e il rifacimento della pavimentazione interna, nonché aumentando l’area calpestabile per incrementare lo spazio aggregativo. Inoltre, verrà sistemato il verde residuo. L’intervento verrà poi completato con il rifacimento dei marciapiedi, andando a sostituire l’attuale pavimentazione in asfalto con una pietra di tipo arenaria, già largamente utilizzata e autorizzata per opere precedentemente attuate nel centro storico. I lavori sui marciapiedi riguarderanno anche l’adeguamento delle altezze rispetto alla sede stradale.

