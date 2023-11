Sistemazione di piazzetta Verdi. Fondi dalla Regione per i lavori

Partiranno a breve i lavori di rifacimento dell’area di piazzetta Verde, a Porto Potenza, che saranno eseguiti dalla ditta Traini Ecoservice di Ascoli Piceno. Il Comune ha infatti ottenuto il finanziamento regionale di 60mila euro, partecipando con un progetto al bando per l’inclusione di persone con disabilità. Mentre altri 25mila euro sono stati finanziati dal bilancio comunale, per un importo totale di 85mila euro. L’area d’intervento è di 670 metri quadri e include il campo da basket con un’area verde attigua. "Il progetto prevede anche la realizzazione di percorsi pedonali e per disabili – ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori -, indispensabili per collegare il campo di basket con via Marche e l’area verde adiacente, che si trova a una quota inferiore rispetto al piano strada. Inoltre, saranno messi a disposizione tre parcheggi per disabili. Verrà poi ripristinato il manto erboso dell’area verde, attraverso delle piazzole realizzate in gomma colata e giochi inclusivi per consentire l’integrazione in tutte le sue forme".

"L’intervento è volto all’adeguamento e alla valorizzazione di una zona importante del territorio – precisa il Comune –, rendendo accessibile le aree di piazzetta Verde e il campo di basket già esistente, che sarà fruibile pure per il ‘baskin’, e allestendo delle aree gioco nell’area verde".