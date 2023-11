"Sister Act - il musical" si fa in quattro al Vaccaj

Quattro repliche in esclusiva regionale, al Vaccaj - da domani a venerdì alle 21,15 e sabato alle 16, per "Sister Act - il musical", che ha scelto Tolentino come residenza di riallestimento. "Lo spettacolo, tratto dall’omonimo film del ‘92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, "una svitata in abito da suora", è prodotto da Stage Entertainment in collaborazione con Italiana Assicurazioni – spiegano dal teatro –. La regia è firmata da Chiara Noschese, le coreografie sono di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. A firmare le musiche originali è Alan Menken, otto volte Premio Oscar, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical. Il compositore ha ricreato le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dal soul al funk fino alle più celebri hit della disco e facendo di Sister Act una frizzante commedia musicale. Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi, i valori di cui parla Sister Act, sono necessari e fondamentali. Aiuterà il pubblico a riscoprire temi che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare più". Gli ultimissimi biglietti sono disponibili online su vivaticket.com e al botteghino (orario 18 – 20, info@teatrovaccaj.it).