"Sisto V, le Marche e l’Asia insieme con illustri relatori"

"Molto utile ed interessante il convegno su Sisto V, le Marche e l’Asia orientale, che si è tenuto al Teatro Cecchetti, con illustri relatori universitari. Non potevo mancare, dato che anche noi Cappuccini siamo stati in Oriente e nella nostra lunga storia ed abbiamo avuto parecchi missionari, specialmente nel Tibet ed in Nepal". A parlare è Padre Emanuele Marziali (nella foto), originario di Fermo, per quattro anni missionario nel Benin.

Padre Marziali vive nel convento di Recanati, dove cura da vicino il museo missionario, con una sezione dedicata proprio al Tibet. "A Recanati siamo in cinque stabili. Essendo un Centro missionario, abbiamo con noi anche 3-4 frati stranieri: un indiano (che ora sta a Civitanova Alta), un etiope, due del Benin. Uno solo fa parte della nostra fraternità, gli altri ci sono per un periodo. Nel corso della storia sono stati una ventina i cappuccini partiti per l’Oriente C’è stato anche un civitanovese, Fra Serafino da Civitanova, che è stato missionario in Nepal, di cui ha scritto una biografia Cesare Censi".

Ennio Ercoli